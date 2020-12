Anwar El Ghazi is trots dat hij de laatste weken van grote waarde heeft kunnen zijn voor Aston Villa. De aanvaller bezorgde de Premier League-club maandag met zijn vijfde competitietreffer deze maand een punt bij Chelsea (1-1).

El Ghazi tekende vijf minuten na rust voor de gelijkmaker in Londen door de bal van dichtbij door de benen van doelman Édouard Mendy te schieten. Voor de oud-Ajacied was het al zijn vijfde doelpunt in de laatste vijf wedstrijden namens Aston Villa.

"De trainer heeft me een kans gegeven en die heb ik met beide handen aangegrepen", zei El Ghazi op Stamford Bridge tegen Engelse media. "Ik ben in goede vorm, al is het voor mij wel lastig om nu zoveel wedstrijden in zo'n korte periode te spelen. Dat ben ik niet gewend na twee maanden zonder wedstrijd."

De 25-jarige El Ghazi speelde in november pas zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen en hij moest het daarna vooral doen met invalbeurten. In de laatste vier Premier League-duels dwong de tweevoudig Oranje-international een basisplek af.

Anwar El Ghazi was tegen Chelsea opnieuw trefzeker voor Aston Villa. Anwar El Ghazi was tegen Chelsea opnieuw trefzeker voor Aston Villa. Foto: Pro Shots

'Willen nu winnen in plaats van op een punt jagen'

Mede door de doelpuntenproductie van El Ghazi is Aston Villa nu al vijf wedstrijden op rij ongeslagen en bezet de ploeg uit Birmingham de verdienstelijke vijfde plek op de ranglijst. Alleen Manchester City incasseerde dit Premier League-seizoen minder doelpunten dan Aston Villa.

"Defensief zijn we echt heel sterk. Het maakt niet uit wie er in het veld staan, verdedigend is het heel solide. We hebben een goed team en iedereen is inmiddels aan elkaar gewend", aldus El Ghazi, die tussen 2014 en 2016 voor Ajax speelde en daarna via Lille OSC in Engeland neerstreek.

Virtueel is Aston Villa op dit moment zeker van een Europa League-ticket voor volgend seizoen, maar El Ghazi wil daar nog niet aan denken. "We willen nu wedstrijden gaan winnen in plaats van dat we op een punt jagen, maar ons programma is zwaar. Laten we nog maar niet over Europees voetbal praten."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League