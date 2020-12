Frank Lampard heeft goede hoop dat Hakim Ziyech zondag in de kraker tegen Manchester City zijn rentree kan maken voor Chelsea. De oud-Ajacied is vrijwel volledig hersteld van een hamstringblessure, die hem al bijna een maand aan de kant houdt.

"Er is zeker een mogelijkheid dat hij zondag weer mee kan doen", zei Lampard maandag na het gelijkspel (1-1) thuis tegen Aston Villa. "Later deze week krijg ik daar duidelijkheid over, maar hij nadert zeker het punt dat hij weer volledig fit is."

Ziyech viel op 5 december geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Leeds United. Twee weken later sloot hij weer aan bij de groep, maar het lukte niet om de spelmaker klaar te stomen voor de laatste wedstrijden van dit kalenderjaar.

Of het duel met Manchester City zondag ook doorgaat, is overigens nog maar de vraag. 'The Citizens' zouden het maandag opnemen tegen Everton, maar die wedstrijd werd op het laatste moment afgelast wegens een corona-uitbraak.

Ziyech viel begin deze maand geblesseerd uit tegen Leeds United. Foto: ANP

'Hakim is erg effectief met assists en goals'

Het wegvallen van Ziyech luidde voor Chelsea een zwakke reeks in. Zonder de Marokkaans international werd slechts een van de laatste vijf competitiewedstrijden gewonnen.

En dat is geen toeval, oordeelde Lampard na de remise tegen Aston Villa. "Ik denk dat Hakim met zijn manier van spelen erg effectief voor ons was, gekeken naar assists, het creëren van kansen en een aantal doelpunten."

Ziyech wist na zijn transfer van Ajax naar Chelsea snel een basisplaats te veroveren en is een belangrijke pion in het team van Lampard. "We speelden erg makkelijk toen hij erbij was. Je mist spelers van dat niveau als ze uitvallen en we willen hem graag terug."

