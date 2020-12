Feyenoord gaat zich tijdens de korte de winterstop versterken met spits Lucas Pratto. De 32-jarige Argentijn wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van River Plate, melden het AD en VI.

De bedoeling is dat Pratto eind deze week naar Rotterdam reist. Mogelijk blijft de spits ook na dit seizoen bij Feyenoord, want de club zou ook een optie tot koop hebben bedongen.

De 1,87 meter lange Pratto kwam vijf keer uit voor de Argentijnse nationale ploeg. Tijdens de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 scoorde hij zowel tegen Venezuela als Colombia.

Bij River Plate komt Pratto dit seizoen weinig aan spelen toe. Sinds zijn komst in 2018 scoorde hij zeven keer in 51 duels voor de club uit Buenos Aires. Eerder speelde hij onder meer voor São Paulo, Atlético Mineiro, Vélez Sarsfield en in de Serie A voor Genoa.

Wens Advocaat vervuld met komst Pratto

Met de komst van Pratto wordt voldaan aan de wens van trainer Dick Advocaat. Door de blessure van Róbert Bozeník en de matige vorm van de blessuregevoelige Nicolai Jørgensen had de trainer dit seizoen weinig opties in de punt van de aanval.

Advocaat vroeg in de zomer al om een extra spits, maar kreeg toen niet wat hij wilde. "Het bestuur zit niet echt op één lijn met mij. Tenminste, de mensen die daar over gaan", liet de trainer, die na het seizoen wordt opgevolgd door Arne Slot, destijds weten.

Pratto wordt de tweede Argentijn in de selectie van de huidige nummer drie van de Eredivisie. Centrale verdediger Marcos Senesi kwam in september vorig jaar over van San Lorenzo.

