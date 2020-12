Aston Villa heeft dankzij een doelpunt van Anwar El Ghazi een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Chelsea. Nadat Olivier Giroud de score had geopend, zorgde de Nederlander met zijn vijfde doelpunt in vijf wedstrijden voor de 1-1-eindstand. Leicester City morste dure punten tegen Crystal Palace.

Zowel Chelsea als Aston Villa begon aan het duel met een totaal van 25 punten, al hadden de Londenaren daar wel twee wedstrijden meer voor nodig. De 1-0 van Giroud in de 35e minuut kwam dan ook als geroepen voor de ploeg van trainer Frank Lampard. De Franse spits kopte raak na een assist van Ben Chilwell.

Aston Villa, dat vorig seizoen pas op de laatste speeldag degradatie wist te vermijden, kwam vijf minuten na rust langszij. El Ghazi ontsnapte aan de aandacht van César Azpilicueta, waarna de Nederlander scoorde met een fraaie volley.

Beide doelpuntenmakers kregen het twintig minuten voor tijd nog met elkaar aan de stok en werden daarvoor allebei bestraft met geel. Kansen waren er ook nog, maar John McGinn (Aston Villa) raakte de lat en Chilwell schoot in blessuretijd voorlangs.

El Ghazi trefzekerste speler van de maand in PL

El Ghazi onderstreepte met zijn doelpunt dat hij in uitstekende vorm is. Begin deze maand stond de aanvaller nog droog, maar daarna wist hij tegen Wolverhampton Wanderers, West Bromwich Albion (2x) en Crystal Palace te scoren. Alleen tegen Burnley (0-0) lukte dat niet.

Met vijf doelpunten is de oud-Ajacied samen met Mohamed Salah (Liverpool) de trefzekerste speler van december in de Premier League. Hij heeft daarmee een groot aandeel in de keurige vijfde plaats van de club uit Birmingham.

Voor Chelsea, dat het nog altijd moet stellen zonder de geblesseerde Hakim Ziyech, betekent het gelijkspel het tweede puntenverlies binnen drie dagen. Op Tweede Kerstdag verloor de huidige nummer zes met 3-1 bij Arsenal.

Kelechi Iheanacho miste in de negentiende minuut een penalty voor Leicester City. Foto: Pro Shots

Leicester grijpt naast zege met invaller Vardy

Nummer twee Leicester City liet eerder op de avond de kans laten liggen om de achterstand op koploper Liverpool terug te brengen tot één punt. De uitwedstrijd tegen Crystal Palace eindigde in 1-1.

Bij Leicester City was er opvallend genoeg geen basisplaats voor Jamie Vardy. De spits, dit seizoen al goed voor elf doelpunten, begon vanwege het drukke speelschema op de bank.

Halverwege de tweede helft besloot trainer Brendan Rodgers om Vardy alsnog te brengen. Zijn ploeg keek toen tegen een achterstand aan door een goal van Wilfried Zaha, die zelf een aanval opzette, vervolgens struikelde maar alsnog raak schoot met een knappe volley.

Leicester, dat Kelechi Iheanacho bij een stand van 0-0 een penalty zag missen, sleepte vlak voor tijd toch nog een gelijkspel uit het vuur. Harvey Barnes schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied.

Zesde basisplaats voor Riedewald bij Palace

Bij Crystal Palace was er voor de zesde keer dit seizoen een basisplaats voor Jaïro Riedewald. De Nederlandse middenvelder werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Leicester City komt door de remise na zestien speelronden op 29 punten. Dat zijn er drie minder dan regerend kampioen Liverpool, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Ook Everton en Manchester City hadden maandagavond in actie moeten komen. Het duel werd op het laatste moment afgelast wegens een corona-uitbraak bij de uitploeg.

