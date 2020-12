FC Utrecht heeft besloten om langer door te gaan met René Hake, zo melden VI en het AD maandag. De interim-trainer krijgt van de clubleiding de voorkeur boven een nieuwe hoofdcoach van buitenaf.

De 49-jarige Hake werd begin november, nadat trainer John van den Brom naar KRC Genk vertrok, vanuit de beloftenploeg doorgeschoven naar het eerste elftal. Er werd afgesproken dat hij in ieder geval in de rest van 2020 hoofdcoach zou zijn.

Hoewel in negen wedstrijden onder Hake slechts één keer werd gewonnen, ziet het bestuur van FC Utrecht genoeg redenen om aan de Drent vast te houden. Volgens zowel VI als het AD tekent hij een contract voor meerdere seizoenen.

Grootaandeelhouder Frans van Seumeren van FC Utrecht liet zondag in een interview met FOX Sports al weten dat het een "serieuze optie" was om de ingeslagen weg met trainer Hake na de winterstop een vervolg te geven.

Hake was eerder hoofdtrainer bij FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur. Ook was hij assistent-coach bij PEC Zwolle toen de club in 2014 zowel de TOTO KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal won.

Het ambitieuze FC Utrecht beleeft vooralsnog een tegenvallend seizoen. De Domstedelingen staan tiende na veertien Eredivisie-wedstrijden.

FC Utrecht sloot 2020 zondag af door op de valreep een punt te pakken tegen AZ. FC Utrecht sloot 2020 zondag af door op de valreep een punt te pakken tegen AZ. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie