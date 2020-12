De Premier League-wedstrijd van maandagavond tussen Everton en Manchester City gaat niet door. Bij de topclub uit Manchester heerst een corona-uitbraak.

In een verklaring meldt City dat het om "een aantal positieve tests" gaat en dat er spelers én stafleden besmet zijn, nadat er met Kerst ook al vier coronagevallen waren. Er worden geen namen of totale aantallen genoemd.

In samenspraak met alle betrokken partijen heeft de Premier League besloten de wedstrijd uit te stellen tot een later moment. Het is de eerste keer dit seizoen dat een duel in de Engelse competitie niet doorgaat vanwege COVID-19.

Op Tweede Kerstdag ontbraken verdediger Kyle Walker, aanvaller Gabriel Jesus en twee stafleden bij City, dat in het eigen Etihad Stadium met 2-0 van Newcastle United won.

Alle positief geteste personen gaan in quarantaine en het complex van City wordt voorlopig gesloten. Op een later moment wordt besloten wanneer de trainingen weer worden hervat.

De wedstrijd tussen Everton en Manchester City is op papier een topper. 'The Toffees' zijn de verrassing van het seizoen en hebben na vijftien wedstrijden slechts drie punten achterstand op koploper en stadgenoot Liverpool. City valt vooralsnog wat tegen en is de nummer zes van Engeland.

Goodison Park, het stadion van Everton, blijft maandagavond helemaal leeg. Goodison Park, het stadion van Everton, blijft maandagavond helemaal leeg. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League