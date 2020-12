Ronald Koeman denkt dat hij er goed aan heeft gedaan om zijn spelers de afgelopen dagen vrij te geven rondom de kerstdagen. De trainer van FC Barcelona hoopt dat zijn spelers zich op hebben kunnen laden na een drukke periode.

"Met dit overvolle speelschema is het noodzakelijk dat spelers soms bij hun familie zijn en even niet aan voetbal hoeven te denken. Fysiek zijn ze op hun top, dus twee trainingssessies na drie of vier dagen vrijaf is geen probleem", zei Koeman maandag op zijn persconferentie voor het competitieduel met Eibar.

FC Barcelona speelde in december al zeven wedstrijden en wacht de komende twaalf dagen nog vier competitieduels. Tegen Eibar kan Koeman sowieso niet beschikken over Lionel Messi, die met enkelklachten kampt en zodoende langer vakantie heeft.

"Hij had tegen Eibar sowieso al niet in actie kunnen komen, dus daarom krijgt hij langer vakantie. Onze dokter heeft gezegd dat Leo in principe de volgende wedstrijd na het duel met Eibar weer kan spelen", zei Koeman.

Dembélé keert terug in selectie FC Barcelona

Door de absentie van Messi mist FC Barcelona de clubtopscorer van dit seizoen, maar daartegenover staat de rentree van Ousmane Dembélé. De Fransman miste de laatste vier competitieduels door een hamstringblessure.

"Hij trainde de laatste dagen met het team en is in principe gewoon inzetbaar tegen Eibar", aldus Koeman. "Zonder Messi missen we een speler die effectief is, dus dat moet dinsdag van andere spelers komen. We zullen tegen Eibar echt een goede wedstrijd moeten spelen, anders hebben we een probleem."

De thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Eibar begint dinsdag om 19.15 uur. De Catalanen hebben op dit moment acht punten minder dan koploper Atlético Madrid, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld.

