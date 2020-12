Kevin Hofland is niet te spreken over de handelswijze van Sjors Ultee, die hem na zijn ontslag is opgevolgd als trainer van Fortuna Sittard. De Limburger vertelt dat Ultee zei dat hij ook zou vertrekken bij de Eredivisionist.

"Als je het hebt over vertrouwen, dat is wel beschadigd", zegt Hofland, die in november ontslagen werd door Fortuna, maandag in een interview met De Limburger.

Ultee en Hofland werkten lange tijd succesvol samen bij Fortuna. Vorig seizoen was Ultee hoofdtrainer en Hofland assistent, waarna de oud-speler van Feyenoord en PSV begin dit seizoen de eindverantwoordelijke werd. Ultee werd technisch directeur en sinds het gedwongen vertrek van Hofland combineert hij die functie met het hoofdtrainerschap.

De 33-jarige Ultee leek slechts op interimbasis de opvolger van Hofland te zijn, maar kreeg alsnog het vertrouwen van clubeigenaar Isitan Gün en tekende een contract voor anderhalf jaar. "Als ik kijk naar wat wij besproken hebben, dan voel ik me in mijn hemd gezet" vertelt Hofland.

"Hij zei ergens dat je met loyaliteit de hypotheek niet kan betalen en daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik ga ook niks slechts over hem zeggen als trainer, want ik heb altijd superfijn met hem samengewerkt. Maar had me dan nog gebeld en gezegd: 'Kevin, dit is mijn kans en hier ga ik voor'. Of ik hem wel gefeliciteerd heb? Nee, dan is het ook klaar."

Sjors Ultee en Kevin Hofland in december 2019. Sjors Ultee en Kevin Hofland in december 2019. Foto: Pro Shots

'Ik heb Kevin een paar keer gebeld'

Ultee benadrukt dat hij daadwerkelijk dacht dat ook zijn tijd bij Fortuna voorbij was. "De club heeft na het ontslag van Kevin uitgesproken dat ik geen optie was voor het hoofdtrainerschap en daarom dacht ik dat ik ging vertrekken", aldus Ultee, die Hofland niet meer spreekt.

"Ik heb Kevin na zijn ontslag nog een paar keer gebeld en geappt om te vragen hoe het ging. Daarna is er van beide kanten geen contact meer geweest."

Op het moment dat Hofland werd ontslagen stond Fortuna onderaan in de Eredivisie en was nog geen wedstrijd gewonnen. Inmiddels is de club, mede door drie overwinningen, opgeklommen naar de dertiende plek.

