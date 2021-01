'Wijnaldum en Memphis topprioriteit voor Barcelona'

Joey Barton na 2,5 jaar weg bij Fleetwood Town

Na 2,5 jaar maakt Fleetwood Town een abrupt einde aan de samenwerking met manager Joey Barton. De club uit de League One meldt op de site dat de voormalige middenvelder per direct is vertrokken, zonder een reden te noemen. Fleetwood Town was nog vol in de race voor een ticket voor de play-offs om promotie. (Bron: Fleetwood Town).