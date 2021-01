Van Gaal sluit nieuwe trainersklus nog altijd niet uit

Het is al bijna vijf jaar na zijn laatste klus bij Manchester United, maar nog altijd sluit Louis van Gaal niet helemaal uit dat hij nog aan de slag gaat als trainer. "In principe ben ik met pensioen, maar je moet nooit zeggen dat dat vast staat. Dat is onzin. Het leven heeft onvoorspelbare kanten", aldus de 69-jarige Van Gaal aan tafel bij het RTL-programma Humberto. Vorig jaar werd de Amsterdammer nog even gelinkt aan Oranje als opvolger van Ronald Koeman, maar dat werd nooit concreet en Van Gaal wilde ook niet.