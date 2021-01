Transfervrije Schöne: 'Ik kan het niveau van Ajax aan'

Lasse Schöne staat open voor een terugkeer bij Ajax. De 34-jarige middenvelder, die zijn contract bij Genoa heeft laten ontbinden, is transfervrij op zoek naar een nieuwe club. "Ajax zit áltijd in mijn hoofd, dat hoef je me niet te vragen. Ajax is mijn club en ik heb er een geweldige tijd gehad, dus zeg nooit nooit", zegt Schöne. "Hij speelde van 2012 tot 2019 voor de Amsterdamse club en hij noemt een terugkeer "niet onrealistisch". "Het zou kunnen. Ik weet wel dat ik het qua niveau aankan. En qua fitheid ook, als ik een weekje getraind heb. Maar er is nog een partij bij betrokken, hè." (Bron: AD)