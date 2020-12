José Mourinho snapt niet waarom zijn spelers zondagavond in de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers niet op zoek gingen naar meer doelpunten. Tottenham Hotspur leidde bijna het hele duel met 0-1, maar gaf in de slotfase een zege uit handen: 1-1.

Het leek juist een eenvoudige avond te worden voor Tottenham, want Tanguy N'Dombele zorgde al na een minuut voor de 0-1. In plaats van dat de 'Spurs' op jacht gingen naar een monsterzege, vocht Wolverhampton zich terug en tekende de thuisploeg in de 86e minuut via Romain Saïss voor de gelijkmaker.

"Inzakken was helemaal niet onze intentie", benadrukte Mourinho na het puntenverlies van zijn ploeg in gesprek met de BBC. "Mijn spelers weten wat ik ze halverwege heb gevraagd. Dat ze er niet in slaagden om mijn instructies op te volgen, betekent dat ze niet beter konden."

"Ik ben niet alleen teleurgesteld vanwege het gebrek aan doelpunten. We waren niet gevaarlijk en niet ambitieus genoeg. Dat is voor mij het probleem."

Het is al de vierde wedstrijd op rij dat Tottenham punten morst in de Premier League, want deze maand werd er ook niet van Leicester City (0-2), Liverpool (2-1) en Crystal Palace (1-1) gewonnen. Door de mindere reeks bedraagt de achterstand op koploper Liverpool inmiddels zes punten.

Volgens Mourinho was het puntenverlies in Wolverhampton totaal onnodig. "Ik kan me niet herinneren dat onze doelman Hugo Lloris echt een keer serieus heeft moeten ingrijpen. We controleerden de wedstrijd en hadden 89 minuten om vaker te scoren, maar dat deden we niet. We kwamen eigenlijk niet eens in de buurt."

