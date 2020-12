Lionel Messi heeft benadrukt dat hij pas aan het einde van het seizoen een beslissing over zijn toekomst gaat nemen. De Argentijn beschikt over een aflopend contract bij FC Barcelona en zou in januari al mogen onderhandelen met andere clubs.

"Het zou nu niet slim zijn om te zeggen wat ik na dit seizoen ga doen, want dat weet ik gewoon nog niet. Ik wacht tot het seizoen afgelopen is en zal in de tussentijd niet praten met andere clubs over een transfervrije overstap", zei Messi zondagavond in een uitgebreid interview met het Spaanse La Sexta.

De 33-jarige Messi probeerde afgelopen zomer al een vertrek bij Barcelona te forceren, maar de inmiddels opgestapte voorzitter Josep Maria Bartomeu hield de ontevreden clubicoon aan zijn tot medio 2021 lopende contract.

Om een slepende juridische procedure te ontlopen besloot Messi de club trouw te blijven, maar door zijn aflopende verbintenis ligt een vertrek bij Barcelona alsnog in het verschiet. Een van de opties is het aangaan van een avontuur buiten Europa.

"Ik zou het heel leuk vinden om erachter te komen hoe het is om in de Verenigde Staten te wonen en in de competitie daar te spelen", hintte Messi op een mogelijke transfer naar een club in de MLS. "Maar ik weet niet of en wanneer dat gaat gebeuren."

37 Koeman na nieuw record Messi: 'Hij is gelukkig bij Barcelona'

'Wordt heel lastig om Neymar te halen'

Waar Messi weinig kwijt wilde over zijn toekomst bij Barcelona, liet hij zich wel uit over een mogelijke reünie met Neymar. De aanvaller van Paris Saint-Germain, tussen 2013 en 2017 speler van FC Barcelona, zei onlangs dat hij komend seizoen hoe dan ook weer met Messi samen wil spelen.

"We hebben zo nu en dan contact, maar het wordt lastig om hem binnen te halen", erkende Messi. "We hebben meerdere topspelers nodig om op alle fronten om de prijzen te kunnen strijden, maar zulke spelers zijn duur. Neymar zou heel erg veel geld kosten en ik zie niet in waar de club dat geld vandaan moet halen."

Het liefst had Messi dit seizoen ook nog samengespeeld met Luis Suárez, maar in Barcelona was er geen plek meer voor de 33-jarige Uruguayaan. De oud-Ajacied maakte uiteindelijk de overstap naar Atlético Madrid.

"Ik kan niet begrijpen waarom Barcelona zo heeft gehandeld", aldus Messi. "Het is gekkenwerk dat ze Suárez naar een rivaal hebben laten vertrekken. Suárez speelt nu voor een team dat voor dezelfde prijzen strijdt als wij."