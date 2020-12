Liverpool-coach Jürgen Klopp was behoorlijk verbaasd door de zeer defensieve tactiek die tegenstander West Bromwich Albion zondag hanteerde op Anfield. De koploper in de Premier League had het daardoor bijzonder lastig met de formatie van manager Sam Allardyce en speelde met 1-1 gelijk.

"Ik denk niet dat iemand had verwacht dat een team zo zou spelen als West Bromwich Albion vanavond", zei Klopp na afloop van de wedstrijd tegen Sky Sports. "In de eerste helft speelden ze in een 6-4-0-formatie of iets dergelijks."

Ondanks de tactiek van West Bromwich kwam Liverpool na twaalf minuten wel op voorsprong door een doelpunt van Sadio Mané. De 1-0 bleef lang op het scorebord staan, maar acht minuten voor tijd zorgde Semi Ajayi voor de gelijkmaker.

"Tegen Aston Villa speelden ze laatst anders, maar vandaag was het meteen duidelijk dat ze kozen voor de defensie en gokten op standaardsituaties", aldus Klopp. "In eerste instantie gingen we er goed mee om door te scoren en niets weg te geven."

"Na rust deden we niet meer dezelfde dingen en konden zij drie keer counteren. We kregen ook te veel corners tegen. Het is onze fout dat we slechts één in plaats van drie punten hebben gepakt. Over de hele wedstrijd gezien verdient West Bromwich Albion ook een punt."

Vreugde bij de spelers van West Bromwich Albion na de wedstrijd. Vreugde bij de spelers van West Bromwich Albion na de wedstrijd. Foto: Pro Shots

Allardyce: 'We moesten de angel uit hun spel halen'

Allardyce, die anderhalve week geleden werd aangesteld door laagvlieger West Bromwich, is een ware angstgegner voor Liverpool. De 66-jarige Engelsman was in april 2017 coach van Crystal Palace, dat 'The Reds' de laatste thuisnederlaag bezorgde. Sindsdien pakte hij met verschillende clubs in totaal vijf punten op Anfield.

'Big Sam' vond zijn defensieve tactiek niet meer dan logisch. "Je moet veel verdedigen tegen een ploeg met zoveel klasse en een fantastische reeks op eigen veld", zei hij. "We hebben Liverpool zoveel mogelijk gefrustreerd. We moesten de angel uit hun spel halen."

Volgens Allardyce was het punt van 'The Baggies' verdiend. "Er zal gezegd worden dat we geluk hebben gehad, maar het was een goede invulling van de tactiek door de spelers. Onze keeper heeft niet onder grote druk gestaan en de spelers hebben aan de andere kant hun kans gegrepen", besloot de coach van West Bromwich.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League