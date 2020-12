FC Utrecht gaat komende week een besluit nemen over de positie van interim-trainer René Hake. De Drent werd na het vertrek van John van den Brom naar KRC Genk begin november doorgeschoven van Jong FC Utrecht naar de hoofdmacht.

"Wij gaan na deze wedstrijd een beslissing nemen", zegt grootaandeelhouder Frans van Seumeren zondag bij FOX Sports voorafgaand aan FC Utrecht-AZ, dat in een 2-2-gelijkspel eindigde. "Ik ben tot nu toe tevreden over René. Hij is een veeleisende trainer met een sterke persoonlijkheid. Discipline staat hoog aangeschreven bij hem. Hij is een serieuze optie."

De spelers van FC Utrecht, onder wie aanvoerder Willem Janssen, spraken eerder al uit langer door te willen met Hake. "Het is meegenomen als de spelers gek met hem zijn, maar niet allesbepalend", aldus Van Seumeren. "We hebben een vrij intelligente groep jongens, die kunnen best nadenken. Maar ik bepaal."

In de wandelgangen worden de namen van Mark van Bommel en Wesley Sneijder als nieuw trainersduo genoemd. Van Seumeren: "Ik hoor die geruchten ook, maar ik heb er nog totaal niet over nagedacht. Of de kans groot is dat Hake het seizoen afmaakt? Dat is een redelijke kans. Ik acht de kans niet groot dat Van Bommel en Sneijder komen."

Onder leiding van Hake boekte FC Utrecht matige resultaten. Sinds de komst van de Drent op 5 november wonnen de Domstedelingen slechts één van de acht Eredivisie-wedstrijden, waardoor FC Utrecht op een teleurstellende tiende plaats staat.

