Liverpool heeft zondag verzuimd om de koppositie in de Premier League te verstevigen. De ploeg van manager Jürgen Klopp kwam op Anfield niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger West Bromwich Albion.

Sadio Mané bracht Liverpool na twaalf minuten op voorsprong. De Senegalees nam een pass van Joël Matip op prachtige wijze met de borst aan en schoot de bal in de linkerhoek.

'The Reds' verzuimden de score in het vervolg van de wedstrijd uit te breiden. Onder anderen Mané en Mohamed Salah waren dicht bij de 2-0, maar hun pogingen gingen net over of naast.

Liverpool leek op weg naar de overwinning, maar acht minuten voor tijd kwam West Bromwich verrassend op gelijke hoogte. Semi Ajayi kopte raak uit een afgemeten voorzet vanaf de rechterkant van Matheus Pereira.

In de slotfase bezorgde Roberto Firmino Liverpool nog bijna de winst, maar zijn kopbal werd gekeerd door doelman Sam Johnstone. Georginio Wijnaldum maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg.

Sadio Mané bracht Liverpool op voorsprong. Sadio Mané bracht Liverpool op voorsprong. Foto: Pro Shots

Liverpool ziet voorsprong op Everton slinken

Door het gelijkspel heeft Liverpool nu twee punten voorsprong op nummer twee Everton, dat de tweede plek zaterdag overnam van Leicester City. Everton won op 'Boxing Day' bij Sheffield United (0-1) en Leicester speelde gelijk tegen Manchester United (2-2).

Eerder op de dag speelde Brighton & Hove Albion met 2-2 gelijk bij West Ham United. Joël Veltman en Davy Pröpper bleven de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers.

Op Elland Road won Leeds United met 1-0 van Burnley dankzij een vroege penalty van Patrick Bamford. Pascal Struijk deed de hele wedstrijd mee bij Leeds en Erik Pieters werd een kwartier voor tijd gewisseld bij Burnley.

Later op de avond komt Tottenham Hotspur nog in actie. De Londenaren beginnen om 20.15 uur aan de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League