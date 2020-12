Directeur Mark Koevermans maakt zich zorgen over de financiële positie van Feyenoord als de club ook na dit seizoen geen supporters mag verwelkomen in De Kuip. De club stevent aan het einde van de huidige jaargang af en kan niet veel klappen meer opvangen.

"We kunnen niet het hele gat dichten omdat we zonder publiek voetballen. Daar

zal aan het eind van het seizoen een operationeel verlies uit komen", zegt Koevermans zondag tegen RTV Rijnmond. Volgens de algemeen directeur van Feyenoord loopt de club per thuiswedstrijd 800.000 euro tot 900.000 euro mis.

"Maar we moeten ook de boel draaiende houden. We willen met driehonderd man uit de crisis komen. We willen een goed elftal op de been houden en om de prijzen spelen in Nederland. Anders is de patiënt toch nog overleden, terwijl wij er alles aan gedaan hebben."

"We hebben nu nog een miljoen of 18 aan eigen vermogen. Daar hebben we aan het begin van seizoen ook op begroot. Zelfs als we ook van de zomer niemand verkopen, iets waar ik niet van uit ga, blijven we binnen de kaders van ons eigen vermogen. Maar de bodem raakt in zicht. Voor de toekomst moet er wat gebeuren."

Toch benadrukt Koevermans dat Feyenoord niet gedwongen spelers hoeft te verkopen om het hoofd boven water te houden. "Dit seizoen kunnen we goed afmaken. Maar er komt een uitdaging aan als we zonder publiek moeten blijven voetballen. Dit seizoen hebben we de belangrijkste contracten in de zomer kunnen verlengen en we kunnen het seizoen ook met deze selectie afmaken."

Feyenoord werkt al verschillende maanden zijn thuiswedstrijden af in een lege Kuip. Foto: Pro Shots

Pas in voorjaar duidelijkheid over investeerder

Koevermans kon nog weinig zeggen over een beoogde financiële injectie door Amerikaanse investeerders. De Amerikaanse zakenbank Lazard brengt momenteel in kaart of er interesse is vanuit het bedrijfsleven. Pas in het voorjaar verwacht Koevermans daar de eerste resultaten van.

"Het zou het proces heel erg versnellen als het ons lukt. Ajax is een viertal stappen verder dan wij zijn en op de lange termijn worden de club met het meeste geld het vaakst kampioen. Zo is het in onze business. Dus wij zullen mee moeten, of we willen of niet, maar wel op een verantwoorde manier."

En als het Feyenoord niet lukt om een investeerder te vinden? "Dan gaan we verder zoals we nu verder gaan", aldus Koevermans. "Dan moeten we het heel erg van onze jeugdopleiding hebben. Van scouting van jonge talenten in Scandinavië en Oost-Europa."

"Alleen gaat het dan weer twee tot vier jaar duren voor we een team opgebouwd hebben en alle problemen opgelost hebben waar we nu mee te maken hebben. Uiteindelijk valt of staat het met hoeveel geld wij kunnen investeren, zoals in elk bedrijf."