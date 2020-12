Calvin Stengs gelooft niet meer in de titelkansen van AZ na het nieuwe puntenverlies van zijn ploeg bij FC Utrecht. De Alkmaarders gaven zondag in de blessuretijd de zege weg: 2-2.

"Dit is doodzonde", zei Stengs na het zesde gelijkspel van het seizoen tegen FOX Sports. "We gaan weer terug naar het begin van het seizoen, toen gaven we het ook al een paar keer weg. We hadden moeten winnen vandaag."

"Vorig seizoen waren we goed bezig met de titelaspiraties, dit seizoen hebben we al te veel punten laten liggen", vervolgt de tweevoudig Oranje-international, die AZ acht minuten voor tijd nog een 1-2-voorsprong zette met een schot in de korte hoek. "We moeten het nu echt wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Dan kijken wel naar de ranglijst."

Na de remise tegen FC Utrecht staat nummer vijf AZ zeven punten achter op koploper Ajax. Vorig seizoen stonden de Alkmaarders nog in punten gelijk met de Amsterdammers op het moment dat de Eredivisie vroegtijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis. Ajax kreeg vanwege een beter doelsaldo als nummer één een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

Koopmeiners: 'Met zuur gevoel winterstop in'

Aanvoerder Teun Koopmeiners kookte van woede na de late 2-2 in Utrecht. "Dit mag niet gebeuren", foeterde de maker van de 1-1 in de microfoon van FOX Sports. "Het is knap dat we nog op 1-2 komen en daarna hebben we nog genoeg kansen op de 1-3. Maar als dat in de eindfase niet gebeurt, mag je het helemaal niet gelijk laten komen."

Toch wilde Koopmeiners zich nog niet neerleggen bij de titelstrijd. "We hebben ons aardig hersteld van de beginfase, we zijn qua punten weer bij. Maar ik ga na deze wedstrijd wel met een heel zuur gevoel de winterstop in."

Ook interim-trainer Pascal Jansen vindt niet dat AZ geen rol van betekenis kan spelen in de titelrace. "We hebben een behoorlijke serie neergezet na de doffe dreunen toen Arne Slot van de groep werd afgehaald. We hadden gehoopt met drie punten af te sluiten zodat we die reeks konden doortrekken, maar dat is niet gelukt. We hebben nog een prima uitgangspositie voor de tweede seizoenshelft."