Huub Stevens is niet langer interim-trainer van Schalke 04. De icoon van de club uit Gelsenkirchen maakt plaats voor de 66-jarige Zwitser Christian Gross, die Schalke naar betere resultaten moet leiden.

Na het ontslag van Manuel Baum had Stevens de dolende Bundesliga-club in de laatste twee wedstrijden van dit kalenderjaar onder zijn hoede. Het was al de bedoeling dat hij na die duels zou worden afgelost.

Gross, die tot het einde van het seizoen heeft getekend, had in Duitsland eerder VfB Stuttgart onder zijn hoede. De Zwitser, die in eigen land negen keer trainer van het jaar werd, was de laatste jaren werkzaam in Saoedi-Arabië.

Schalke is er financieel slecht aan toe en mede daardoor gaat het ook sportief slecht met de zevenvoudig kampioen van Duitsland, die in 2020 slechts vier keer won en in dit Bundesliga-seizoen nog op de eerste overwinning wacht.

Door de teleurstellende resultaten zijn 'Die Königsblauen' met slechts vier punten uit dertien wedstrijden hekkensluiter in de Bundesliga.

De eerste wedstrijd van Schalke in 2021 is op 2 januari, wanneer de club op bezoek gaat bij Hertha BSC.

