AZ heeft zondag in de laatste Eredivisie-wedstrijd van dit kalenderjaar een overwinning uit handen gegeven. De ploeg van interim-coach Pascal Jansen verspeelde in blessuretijd een 1-2-voorsprong op bezoek bij FC Utrecht: 2-2.

Eljero Elia opende na een half uur de score voor FC Utrecht, waarna AZ de achterstand in de tweede helft omboog via doelpunten van Teun Koopmeiners (strafschop) en Calvin Stengs.

AZ leek op de vierde competitiezege op rij af te stevenen, maar in de derde minuut van de blessuretijd hielp Adrián Dalmau de thuisploeg toch nog aan een punt.

Door het gelijkspel blijft AZ de nummer vijf op de ranglijst. De achterstand op nummer vier Vitesse bedraagt twee punten. FC Utrecht is terug te vinden op de tiende plaats.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ zou oorspronkelijk de openingswedstrijd van dit seizoen zijn, maar werd uitgesteld om AZ rust te geven in de aanloop naar het duel met Dynamo Kiev (2-0-verlies) in de derde voorronde van de Champions League.

AZ kwam na ruim een uur op 1-1 via een strafschop van Teun Koopmeiners. Foto: Pro Shots

Openingstreffer Elia in eerste instantie afgekeurd

In Stadion Galgenwaard hadden FC Utrecht en AZ aanvankelijk moeite om gevaar te stichten. Na een half uur vond Elia na een mooie lange pass van Mark van der Maarel meteen het net voor de thuisploeg bij de eerste grote kans van de wedstrijd.

Het doelpunt van Elia werd in eerste instantie geannuleerd wegens buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer toch goedgekeurd. Even later zorgde Gyrano Kerk bijna voor de 2-0, maar zijn inzet ging naast.

In de tweede helft ging AZ op jacht naar de gelijkmaker. FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel hield de voorsprong van zijn ploeg aanvankelijk nog vast met reddingen op pogingen van Jesper Karlsson en Myron Boadu, maar in de 64e minuut kwamen de bezoekers toch langszij. Koopmeiners benutte een strafschop na een handsbal van Simon Gustafson.

AZ boog de achterstand zeven minuten voor tijd om via een doelpunt van Stengs. De aanvaller vond het doel met een schot van net buiten het zestienmetergebied, nadat Kerk even daarvoor aan de andere kant nog een kans had gemist.

De Alkmaarders leken op de vierde competitiezege op rij af te stevenen, maar in de derde minuut van de blessuretijd hielp Adrián Dalmau de thuisploeg toch nog aan een punt. De Spanjaard scoorde uit een klutssituatie bij een corner.

