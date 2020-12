KNVB-directeur Eric Gudde is nog altijd vol onbegrip over de oproep van Marc Overmars in het voorjaar om de Eredivisie stil te leggen. De directeur van Ajax riep in april op de competitie vroegtijdig te beëindigen vanwege de coronacrisis.

Na de opkomst van het coronavirus werd de Eredivisie in maart tijdelijk stilgelegd. Definitieve besluiten waren er destijds nog niet genomen door KNVB-directeur Gudde, maar Overmars vond toen al dat de competitie niet hervat moest worden.

"Overmars had heel veel impact op de besluitvorming", zegt Gudde zondag tegen FOX Sports. "Ook begreep ik de uitspraken niet van de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma, die roept: 'Hier komt niemand meer op het trainingsveld'. Daarnaast riepen Fortuna Sittard en PEC Zwolle meteen dat het klaar was. Dan kijk je vervolgens naar de ranglijst en denk je: heeft dat er ook nog iets mee te maken?"

"Het is een bizar jaar geweest", vervolgt Gudde. "Ik kon nergens op terugvallen. Er zijn geen reglementen en ik had het nog nooit meegemaakt. Dus er zijn ook dingen absoluut niet goed gegaan, met name in de communicatie. Met de kennis van nu had ik de zaken in maart en april wel anders aangepakt"

Ajax-directeur Marc Overmars. Ajax-directeur Marc Overmars. Foto: ANP

Gudde: 'Koeman kon Barcelona niet drie keer laten lopen'

Naast de aanpak van de coronacrisis moest Gudde ook nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman vertrok in augustus naar FC Barcelona. Gudde stelde Frank de Boer ruim een maand later aan als opvolger.

"Ik was nooit bang dat Koeman weg zou gaan voordat het EK gespeeld zou worden. We hadden ook een open relatie en hij vertelde dat Barcelona hem al tweemaal had benaderd", beschrijft Gudde. "Na die 8-2 tegen Bayern München (in de kwartfinales van de Champions League, red.) dacht ik wel: het zal toch niet?"

"Om een heel andere reden zat Koeman dat weekend al in Barcelona en ik hoopte nog dat die president van Barcelona, Josep Maria Bartomeu, niet bij hem langs zou gaan. Maar hij ging dus wel langs. Koeman wilde Barcelona niet voor de derde keer laten lopen", aldus Gudde.