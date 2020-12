Lionel Messi ontbreekt dinsdag tijdens de laatste wedstrijd van FC Barcelona in 2020 tegen Eibar. Trainer Ronald Koeman heeft de Argentijn wat langer vakantie gegeven.

De 33-jarige Messi ontbrak zondag op de training. Barcelona laat via de eigen site weten dat de linkspoot pas de dag na de competitiewedstrijd tegen Eibar weer op het trainingsveld wordt verwacht.

Messi maakte vorige week zijn 644e doelpunt in dienst van de Catalaanse club. Hij brak daarmee het record van Pelé (643 goals voor Santos) en is ook dit seizoen de topscorer van Barcelona in de competitie, al is hij met zeven goals nog niet zo productief als in d voorgaande jaren.

De overige fitte spelers van Barcelona, onder wie Frenkie de Jong, hadden vrij tijdens de kerstdagen en waren zondag weer aanwezig op het trainingsveld ter voorbereiding op het duel met Eibar.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Eibar in Camp Nou begint dinsdag om 19.15 uur. De ploeg van Koeman staat na veertien duels op de vijfde plaats in La Liga. Eibar is de nummer zeventien.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga