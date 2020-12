12' De verhoudingen zijn ineens omgedraaid. FC Utrecht is de bovenliggende partijen en zet verschillende kansen op, waaruit ook mogelijkheden ontstaan. Uit een afvallende hoekschop schiet Mark van der Maarel nipt over, terwijl even later de vrijstaande Bart Ramselaar een voorzet niet tegen de touwen krijgt. AZ maakt daar geen goed indruk.