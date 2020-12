Aleksander Ceferin heeft hard uitgehaald naar Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez. De baas van de UEFA vindt dat de preses van de Spaanse grootmacht te kortzichtig is met het idee van een Super League, een topcompetitie met de grootste clubs van Europa, als vervanger van de Champions League.

"Dit is al dertig jaar de droom van Pérez, zelfs al toen ik nog niet in het voetbal actief was", zegt Ceferin vrijdag in het Sloveense televisieprogramma 24ur.

"De twee grootste presidentskandidaten van FC Barcelona hebben zich openlijk uitgesproken tegen een Super League. Bayern München, Juventus en verschillende Engelse club zijn ertegen. Het is een idee, een wens van mensen die niet geven om de rest van de voetbalclubs. Zij kijken alleen naar vandaag en niet naar morgen."

Ceferin benadrukt dat de uitzendrechten van de Champions League tot 2024 zijn verkocht en dat tot die tijd niet wordt getornd aan het huidige format. Toch wil de 53-jarige Sloveen niet uitsluiten dat er daarna veranderingen gaan plaatsvinden.

"We praten over van alles, maar we willen wel de waarde van nationale competities behouden. Er komen allerlei ideeën ter sprake. Een net iets andere opzet waardoor het toernooi nog interessanter wordt. Maar de droom om in de Champions League te spelen moet net zo realistisch blijven als hij nu is."