PSV heeft zondag Rick de Rooij aangesteld als hoofdtrainer van de vrouwenploeg. De Rooij fungeerde de afgelopen weken al als interim-trainer, nadat Sander Luiten eind vorige maand om persoonlijke redenen was opgestapt.

De 41-jarige De Rooij heeft nu een contract tot de zomer van 2023 getekend in Eindhoven. De Brabander werkt sinds 2016 in de jeugdopleiding bij PSV. Vorig seizoen nam hij tijdelijk de taken over van hoofd jeugdopleiding Ernest Faber, toen die het jaar afmaakte als hoofdtrainer van PSV.

"De afgelopen weken heb ik al van dichtbij kunnen zien dat PSV Vrouwen een team met veel potentie is", zegt De Rooij. die in het verleden ook werkzaam was bij Helmond Sport en VVV-Venlo, op de site van PSV.

"Ik kijk er naar uit om de komende jaren intensief met hen te gaan samenwerken en PSV Vrouwen en het vrouwenvoetbal naar een nog hoger plan te tillen. Het kampioenschap is dit jaar wederom het doel."

De vrouwenploeg van PSV staat momenteel tweede in de Vrouwen Eredivisie. Na negen wedstrijden is de achterstand op koploper Ajax drie punten. Op 14 februari nemen beide clubs het tegen elkaar op bij de hervatting van de competitie.