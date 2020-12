Standard Luik heeft op Tweede Kerstdag trainer Philippe Montanier ontslagen. De Fransman moet het veld ruimen na ze 1-2-nederlaag van zaterdag tegen STVV.

Voor Standard betekende het al het vierde verlies op rij. De ploeg verloor de vorige drie speelronden van AA Gent (2-1), KV Kortrijk (2-1) en Excelsior Moeskroen (0-1) en staat slechts elfde in de Jupiler Pro League.

"De opeenvolging van tegenvallende sportieve resultaten sinds meerdere weken laat geen andere keuze dan afscheid te nemen van de Franse coach en zijn assistent Mickaël Debève", meldt Standard op de website.

"Onze club zal nu direct op zoek gaan naar de beste formule voor de rest van het seizoen om een situatie te vinden die beter aansluit bij onze sportieve ambities."

Montanier was pas sinds juni werkzaam bij de tienvoudig kampioen van België. Hij werd in aanloop naar het nieuwe seizoen aangesteld als opvolger van voormalig FC Twente-trainer Michel Preud'homme, die nog wel bij Standard actief is als vicevoorzitter.

In België wordt net als in Engeland tijdens de kerstdagen gevoetbald. Koploper Club Brugge, dat veertien punten meer heeft dan Standard, won zaterdag dankzij twee doelpunten van Noa Lang met 3-0 van KAS Eupen.

