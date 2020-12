Frank Lampard heeft zaterdag na de 3-1-nederlaag van Chelsea in de Londense derby tegen Arsenal hard uitgehaald naar zijn eigen spelersgroep. Volgens trainer was het verlies het gevolg van een gebrek aan werklust.

Chelsea gaf in het Emirates Stadium vooral niet thuis in de eerste helft. Arsenal profiteerde daarvan via een penalty van Alexandre Lacazette en een vrije trap van Granit Xhaka. Na de schitterende 3-0 van Bukayo Saka deden de bezoekers pas vlak voor tijd via Tammy Abraham iets terug.

"Als je zo slecht aan een wedstrijd begint, loop je meteen achter de feiten aan", mopperde Lampard bij Sky Sports. "Naar buiten toe neem ik de verantwoordelijkheid, maar de spelers moeten wel doen waarvoor ze in het veld staan. Ze gaven vandaag niet thuis."

"Ik ben heel boos en teleurgesteld over de manier waarop we in de eerste helft voor de dag kwamen. Dat heeft niets met tactiek te maken, maar gewoon met werklust. Ben je bereid om een sprintje te trekken voor een ploeggenoot, of doe je het rustig aan?"

Frank Lampard ziet lijdzaam toe hoe Chelsea onderuit gaat. Frank Lampard ziet lijdzaam toe hoe Chelsea onderuit gaat. Foto: Pro Shots

'Op zestig procent win je geen wedstrijd'

Met Arsenal trof Chelsea een ploeg die in de hoek zit waar de klappen vallen. 'The Gunners' begonnen de wedstrijd maar net boven de degradatiestreep, terwijl Chelsea juist naar de tweede plaats in de Premier League had kunnen klimmen.

"Dat is een gevaarlijke combinatie en daar heb ik de spelers ook voor gewaarschuwd", benadrukt Lampard. "Maar als je te slap aan de wedstrijd begint en daarna door gemakzucht een penalty en een vrije trap veroorzaakt, geef je de tegenstander hoop."

"Deze nederlaag is onze verdiende loon. Als je op zestig of zeventig procent speelt, ga je geen enkele wedstrijd winnen in de Premier League."

Chelsea, waar Hakim Ziyech nog altijd ontbreekt wegens een blessure, blijft door het verlies steken op de zevende plaats in de Premier League. De achterstand op koploper Liverpool, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, bedraagt zes punten.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Premier League