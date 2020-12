Arsenal heeft op 'Boxing Day' een verrassende overwinning geboekt op Chelsea. De ploeg van manager Mikel Arteta won de Londense derby in het Emirates Stadium mede dankzij een schitterende treffer van Bukayo Saka met 3-1. Manchester City won met Nathan Aké als linksback met 2-0 van Newcastle United.

Arsenal kwam op eigen veld elf minuten voor rust op voorsprong. De ploeg kreeg een strafschop na een overtreding van Reece James op Kieran Tierney en het buitenkansje werd benut door Alexandre Lacazette.

Vlak voor de onderbreking verdubbelden 'The Gunners' de marge. Granit Xhaka krulde een vrije trap prachtig in de rechterbovenhoek. Saka zorgde vroeg in de tweede helft voor de mooiste treffer van de avond. De negentienjarige Engelsman leek een voorzet te geven, maar hij verraste doelman Édouard Mendy met een lobje dat via de paal in het doel belandde.

De wedstrijd leek gespeeld, maar vijf minuten voor tijd kwam Chelsea terug tot 3-1. De vlag ging weliswaar omhoog voor buitenspel bij de treffer van Tammy Abraham, maar op advies van de VAR werd het doelpunt toch goedgekeurd.

In blessuretijd kregen de bezoekers ook nog een strafschop, nadat Mount werd neergehaald door Pablo Mari. De inzet van Jorginho werd gekeerd door doelman Bernd Leno.

Arsenal moest het zonder Gabriel stellen. De Braziliaanse verdediger zit in isolatie vanwege nauw contact met iemand die besmet is met het coronavirus. David Luiz en Willian testten beiden negatief op COVID-19, maar zij waren niet fit genoeg om in actie te komen. Bij Chelsea ontbrak Hakim Ziyech nog altijd door een hamstringblessure.

Granit Xhaka zorgde uit een fraaie vrije trap voor de 2-0. Granit Xhaka zorgde uit een fraaie vrije trap voor de 2-0. Foto: Pro Shots

Arsenal boekt eerste zege sinds 1 november

Arsenal won voor het eerst in liefst acht competitiewedstrijden. De laatste Premier League-zege van de Londenaren dateerde van 1 november, toen werd gewonnen bij Manchester United (0-1).

Door de overwinning klimt Arsenal naar de veertiende plaats. Chelsea zakt naar de zesde plek en werd gepasseerd door Aston Villa, dat eerder op de dag mede dankzij een treffer van Anwar El Ghazi won van Crystal Palace (3-0).

Nathan Aké speelde als linksback de hele wedstrijd mee bij City. Nathan Aké speelde als linksback de hele wedstrijd mee bij City. Foto: ANP

City boekt tweede zege op rij, ook winst Everton

Manchester City is na een tot dusver teleurstellend seizoen aan een voorzichtige opmars bezig. Na de 0-1-winst op Southampton boekte de ploeg van trainer Josep Guardiola thuis tegen Newcastle United de tweede zege op rij: 2-0.

Manchester City was op eigen veld heer en meester en kwam na een klein kwartier spelen terecht op voorsprong. Raheem Sterling hield in het strafschopgebied het overzicht en gaf een perfecte voorzet op Ilkay Gündogan.

Ook in de tweede helft was het eenrichtingsverkeer, al slaagde alleen Ferrán Torres er nog in om het doel te vinden. Bij Manchester City stond Aké voor de vijfde keer dit seizoen in de basis. De Nederlandse verdediger maakte de negentig minuten vol.

Waar Manchester City opschuift naar de vijfde plaats, is Everton de verrassende nummer twee. Dankzij een laat doelpunt van Gylfi Sigurdsson wonnen 'The Toffees' met 0-1 bij hekkensluiter Sheffield United. Everton staat twee punten achter stadgenoot Liverpool, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League