Arsenal heeft op 'Boxing Day' een verrassende overwinning geboekt op Chelsea. De ploeg van manager Mikel Arteta won de Londense derby in het Emirates Stadium mede dankzij een schitterende treffer van Bukayo Saka met 3-1.

Na een klein kwartier was Chelsea heel dicht bij de openingstreffer. Een vrije trap van Mason Mount toucheerde de paal. Aan de andere kant was het elf minuten voor rust wel raak. Arsenal kreeg een strafschop na een overtreding van Reece James op Kieran Tierney en het buitenkansje werd benut door Alexandre Lacazette.

Vlak voor de onderbreking verdubbelden 'The Gunners' de marge. Granit Xhaka krulde een vrije trap prachtig in de rechterbovenhoek. Saka zorgde vroeg in de tweede helft voor de mooiste treffer van de avond. De negentienjarige Engelsman leek een voorzet te geven, maar zijn poging belandde via de binnenkant van de paal in het doel.

De wedstrijd leek gespeeld, maar vijf minuten voor tijd kwam Chelsea terug tot 3-1. De vlag ging weliswaar omhoog voor buitenspel bij de treffer van Tammy Abraham, maar op advies van de VAR werd het doelpunt toch goedgekeurd.

In blessuretijd kregen de bezoekers ook nog een strafschop, nadat Mount werd neergehaald door Pablo Mari. De inzet van Jorginho werd gekeerd door doelman Bernd Leno.

Granit Xhaka zorgde uit een fraaie vrije trap voor de 2-0. Granit Xhaka zorgde uit een fraaie vrije trap voor de 2-0. Foto: Pro Shots

Arsenal boekt eerste zege sinds 1 november

Arsenal won voor het eerst in liefst acht competitiewedstrijden. De laatste Premier League-zege van de Londenaren dateerde van 1 november, toen werd gewonnen bij Manchester United (0-1).

Door de overwinning klimt Arsenal naar de veertiende plaats. Chelsea zakt naar de zesde plek en werd gepasseerd door Aston Villa, dat eerder op de dag mede dankzij een treffer van Anwar El Ghazi won van Crystal Palace (3-0).

Later op de avond staan er nog twee wedstrijden op het programma in de Premier League. Manchester City ontvangt om 21.00 uur Newcastle United en Everton gaat tegelijkertijd op bezoek bij hekkensluiter Sheffield United.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League