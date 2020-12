Raymond Domenech keert na een afwezigheid van meer dan tien jaar terug als trainer. De voormalig bondscoach van Frankrijk tekende zaterdag een contract tot het einde van het seizoen bij FC Nantes.

Domenech had de Franse nationale ploeg van 2004 tot en met 2010 onder zijn hoede. Op het WK in Zuid-Afrika ging het door intriges helemaal mis bij 'Les Bleus', die in 2006 nog verliezend WK-finalist waren.

Frankrijk werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Domenech kreeg ruzie met Nicolas Anelka, die door de Franse voetbalbond naar huis werd gestuurd. De Franse selectie weigerde uit onvrede te trainen voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika (1-2-verlies). Enkele maanden na het WK werd Domenech ontslagen.

Bij FC Nantes is Domenech de opvolger van Christian Gourcuff, die eerder deze maand werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Hij was voor het laatst actief als clubcoach bij Olympique Lyon, van 1988 tot en met 1993.

FC Nantes is aan een teleurstellend seizoen bezig in de Ligue 1. 'Les Canaris' staan na zeventien speelrondes slechts zestiende en boekten op 8 november hun laatste overwinning.

Bekijk het programma en de stand in de Ligue 1