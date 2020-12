Noa Lang heeft Club Brugge zaterdag aan een ruime overwinning geholpen in de Jupiler Pro League. De Nederlandse aanvaller zorgde voor twee doelpunten en een assist in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen KAS Eupen.

Lang tekende vroeg in de tweede helft voor de openingstreffer van Club Brugge. Zes minuten later was de oud-Ajacied opnieuw trefzeker.

Iets meer dan tien minuten voor tijd moest de thuisploeg met tien man verder door een rode kaart voor Hans Vanaken. Ondanks de ondertalsituatie breidde de net ingevallen David Okereke de voorsprong even later op aangeven van Lang verder uit.

Kort na het derde doelpunt werd Lang gewisseld. Aanvoerder Ruud Vormer deed de hele wedstrijd mee bij Club Brugge.

Dankzij de ruime overwinning heeft koploper Club Brugge nu vijf punten voorsprong op nummer twee KRC Genk. De ploeg van coach John van den Brom heeft wel twee duels minder gespeeld en komt zondag nog thuis in actie tegen Waasland-Beveren.

