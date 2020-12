De Premier League-topper tussen Manchester United en Leicester City is op 'Boxing Day' in een 2-2-gelijkspel geëindigd. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer gaf zaterdag in de slotfase een 1-2-voorsprong uit handen in het King Power Stadium. Anwar El Ghazi hielp Aston Villa opnieuw aan een overwinning.

Marcus Rashford opende halverwege de eerste helft de score voor Manchester United. De aanvaller dook op aangeven van Bruno Fernandes op voor Leicester-doelman Kasper Schmeichel en rondde gedecideerd af. Na iets meer dan een half uur herstelde Leicester het evenwicht via een hard afstandsschot van Harvey Barnes.

In de tweede helft werd een doelpunt van Anthony Martial afgekeurd wegens buitenspel, maar met nog zo'n tien minuten op de klok kwam United toch opnieuw op voorsprong. Fernandes schoof de bal in de verre hoek na voorbereidend werk van de net ingevallen Edinson Cavani.

De bezoekers leken op weg naar hun zevende uitzege op rij, maar vijf minuten voor tijd zorgde Jamie Vardy voor de 2-2. De spits vond het doel op aangeven van Ayoze Pérez. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank bij United.

Door het gelijkspel blijft Manchester United de nummer drie op de ranglijst. De recordkampioen heeft een punt achterstand op nummer twee Leicester, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. Koploper Liverpool heeft drie punten meer dan Leicester en speelt zondag nog thuis tegen West Bromwich Albion.

Anwar El Ghazi maakte zijn vierde competitiegoal van het seizoen. Foto: Pro Shots

El Ghazi scoort weer voor winnend Aston Villa

In Birmingham bepaalde El Ghazi de eindstand in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd van Aston Villa tegen Crystal Palace. De tweevoudig Oranje-international schoot een kwartier voor tijd fraai raak via de binnenkant van de paal. Vorig weekend was hij ook al tweemaal trefzeker tegen West Bromwich Albion (0-3-zege).

De andere treffers van Villa kwamen op naam van Bertrand Traoré en Kortney Hause. De thuisploeg speelde de gehele tweede helft met tien man door een tweede gele kaart voor Tyrone Mings vlak voor rust.

Fulham speelde op Craven Cottage met 0-0 gelijk tegen Southampton. De bezoekers zagen doelpunten van Shane Long en Theo Walcott na tussenkomst van de VAR worden afgekeurd wegens buitenspel.

