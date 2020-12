Manager Mikel Arteta verwacht dat deze week duidelijk wordt of Arsenal dit seizoen moet gaan vechten voor lijfsbehoud in de Premier League. De Londenaren beleven de slechtste seizoensstart sinds 1974 en staan vlak boven de degradatiestreep.

"De komende zeven tot acht dagen worden cruciaal om te zien waar we naartoe gaan in de Premier League", antwoordt Arteta zaterdagavond op de vraag van The Guardian of Arsenal in een degradatiestrijd verwikkeld is. 'The Gunners' spelen zaterdag de stadsderby tegen Chelsea en nemen het daarna op tegen Brighton & Hove Albion en West Bromwich Albion.

Arsenal gaat met weinig vertrouwen deze loodzware week tegemoet, want door een reeks van zeven wedstrijden op rij zonder overwinning is de ploeg van Arteta teruggevallen naar de vijftiende plaats in de Premier League. De Londenaren, die in 2016 nog als tweede eindigden, staan maar vier punten boven de degradatiestreep.

Arteta merkt dat zijn ploeg onder hoogspanning staat. "Op dit moment kost het veel energie om een team te zijn in plaats van een groep spelers. Ik moet ervoor zorgen dat de spelers positief naar elkaar zijn, dat ze geen externe factoren of individuen de schuld kunnen geven als het niet goed gaat."

"De spelers steken er veel energie en enthousiasme in, maar als je zoveel wedstrijden verliest, speel je elke wedstrijd met een zware last op je schouders. Ze lijden, we hebben veel pijn, maar we moeten ons terugvechten. Het beste medicijn is een zege op Chelsea. We moeten opstaan ​​en punten pakken. Of het nu pech is of factoren die onze resultaten beïnvloeden, het moet drastisch anders."

Arsenal speelt zaterdag op Tweede Kerstdag de stadsderby tegen nummer vijf Chelsea. In het Emirates Stadium in Londen rolt de bal om 18.30 uur.

