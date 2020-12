Tim Krul heeft vrijdag zijn toekomst verbonden aan Norwich City. De 32-jarige doelman verlengde zijn tot medio 2022 lopende contract bij de Championship-club met twee jaar tot de zomer van 2024.

"Ik ben trots dat ik hier nog ruim drie jaar mag blijven. Vanaf de eerste dag heb ik me hier bijzonder welkom gevoeld. Hopelijk ga ik de komende tijd nog veel mooie momenten beleven", zegt Krul op de website van Norwich.

Krul komt sinds medio 2018 uit voor Norwich. Hij werd in zijn eerste seizoen op Carrow Road meteen kampioen in het Championship en promoveerde daardoor naar de Premier League. Vorig seizoen kon hij degradatie naar het Championship echter niet voorkomen.

De Hagenaar doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag, maar maakte bij Newcastle United in 2006 zijn debuut in het profvoetbal. Hij werd in de jaren daarop uitgeleend aan Falkirk en Carlisle United, maar was vanaf 2009 jarenlang vaste waarde bij Newcastle.

Krul werd in 2015 ver teruggeworpen door een tweede zware knieblessure. Hij werd in het seizoen 2016/2017 door Newcastle verhuurd aan eerst Ajax en daarna AZ en vertrok vervolgens transfervrij naar Brighton & Hove Albion.

De elfvoudig Oranje-international, die in oktober zijn eerste interland speelde sinds vijf jaar, werd een jaar later transfervrij vastgelegd door Norwich, dat koploper is in het Championship en afstevent op een nieuwe promotie naar de Premier League.