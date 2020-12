Leeds United-manager Marcelo Bielsa heeft donderdag de kritiek op zijn soms wel erg aanvallende tactiek gepareerd in een lange monoloog. De excentrieke Argentijn was op een persconferentie maar liefst 41 minuten achter elkaar aan het woord.

Bielsa gaf daarin een gedetailleerde verklaring, op basis van allerlei data, voor de harde nederlaag van afgelopen zondag op bezoek bij Manchester United (6-2). Dat was al de zesde keer dit seizoen dat Leeds tenminste drie tegendoelpunten kreeg in de Premier League.

Volgens de 65-jarige Zuid-Amerikaan probeert de Engelse pers hem voor gek te zetten met vragen over zijn tactiek. "Weer een manier om me belachelijk te maken. Het maakt me niet zo uit wat de pers denkt. Wat me wel zorgen baart, is dat de publieke opinie wordt beïnvloed door wat ze schrijven", zei hij.

"Ze zorgen er zo voor dat het publiek het minder goed begrijpt. Door aan spelers suggestieve vragen te stellen over de tactiek die aangepast zou moeten worden, zorgt de pers voor veel onrust. Ze doen dat natuurlijk alleen als de resultaten daar aanleiding voor geven."

'Niemand kan zeggen dat ik manier van voetballen belangrijker vind dan resultaten'

Onder leiding van Bielsa wist Leeds vorig seizoen na zestien jaar afwezigheid terug te keren in de Premier League. Bielsa, bijgenaamd 'El Loco', oogst vaak lof voor de attractieve manier waarop hij zijn ploeg laat spelen. Leeds moest echter ook al een paar forse nederlagen incasseren.

Na veertien speelrondes staat Leeds er desondanks redelijk goed voor met het oog op handhaving op het hoogste niveau in Engeland. Het team bezet de veertiende plaats en kan zondag goede zaken doen als er in eigen huis wordt gewonnen van concurrent en nummer zestien Burnley.

"De beste manier om wedstrijden te winnen is door goed te spelen. Dus niemand kan zeggen dat ik de manier van voetballen belangrijker vind dan de resultaten", besloot Bielsa, die in het verleden onder meer werkzaam was als bondscoach van Argentinië, zijn relaas.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League