Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft geen goed woord over voor Juventus-trainer Andrea Pirlo in de soap rond de niet gespeelde topper Juventus-Napoli. Het Italiaans olympisch comité draaide dinsdag een puntenstraf voor Napoli terug, nadat de ploeg begin oktober niet was komen opdagen in Turijn.

Pirlo sprak dinsdag na Juventus-Fiorentina (0-3) zijn teleurstelling uit over het besluit van het comité, waardoor Juventus-Napoli moet worden ingehaald en Napoli geen punt in mindering krijgt. "Ik vind het jammer voor de teams die wel naar Turijn zijn gekomen en hier punten hebben verloren, terwijl ze veel meer coronagevallen hadden. Het is niet eerlijk naar hen toe."

Die woorden zijn slecht gevallen bij de excentrieke Napoli-voorzitter De Laurentiis. "Pirlo zou het bij het coachen moeten laten en bepaalde antwoorden moeten overlaten aan zijn clubvertegenwoordigers", zegt hij donderdag tegen het Italiaanse radiostation Radio Capital. "Pirlo is geen advocaat van beroep. Hij kent de procedures en protocollen niet."

Napoli mocht op 4 oktober van de gezondheidsautoriteiten van de regio Campania niet afreizen naar Turijn, omdat er twee spelers positief waren getest op het coronavirus. De Serie A weigerde de topper echter uit te stellen. Volgens de competitieorganisatie lagen er duidelijke afspraken tussen de Italiaanse voetbalbond FIGC en het Italiaanse ministerie van Sport, en had Napoli moeten spelen tegen Juventus.

Napoli kreeg een reglementaire 3-0-nederlaag én een strafpunt, omdat de ploeg van trainer Gennaro Gattuso ook niet alles zou hebben gedaan om zich te houden aan de coronaprotocollen. De tweevoudig landskampioen ging twee keer in beroep bij de Italiaanse bond, maar beide keren werd het verweer afgewezen. Pas bij het Italiaans olympisch comité vond Napoli dinsdag gehoor.

Het is nog niet duidelijk wanneer Juventus-Napoli wordt ingehaald. Napoli is momenteel de nummer vijf van de Serie A met 25 punten uit dertien wedstrijden. Regerend landskampioen Juventus stelt vooralsnog teleur en heeft één punt minder.

