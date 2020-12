Directeur Edwin van der Sar vindt niet dat Ajax zijn ambities moet bijstellen vanwege de financiële gevolgen van coronacrisis. De Amsterdammers verwachten dit seizoen een miljoenenverlies en spraken al van een tussenjaar, maar willen desondanks nog altijd de Europese top bestormen.

"Corona schopt onze plannen niet in de war", aldus Van der Sar in een eindejaarsinterview met Ajax TV. "De ambities zijn er nog steeds. Marc (directeur voetbalzaken Marc Overmars, red.) heeft het over een tussenjaar, maar dat is er alleen maar om er sterker uit te komen."

"Je merkt nu dat de transfersommen naar beneden gaan", vervolgt Van der Sar. "Dan kunnen we spelers nog langer houden. We gaan natuurlijk voor een zo sterk mogelijk elftal. Dan kan het ook een gunstige factor zijn."

"Er is misschien een hoop jaloezie. We verkopen spelers voor zoveel geld, hebben zoveel sponsoren en het stadion zit altijd vol. Dat klopt ook. Maar wij kijken omhoog. Wij kijken naar Bayern München, FC Barcelona en Real Madrid. Het seizoen 2018/2019 willen we vaker meemaken. Alles is erop gebaseerd om dat komend jaar weer waar te maken. Kampioen worden is dan essentieel."

Ajax, dat in 2019 de halve finales van de Champions League bereikte en zowel de landstitel als de KNVB-beker won, heeft een wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug. De Amsterdammers gaan als koploper in de Eredivisie de winterstop in, maar staan slechts één punt voor op concurrent PSV.

In de Champions League kon Ajax niet aan de hooggespannen verwachtingen voldoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag eindigde als derde in de groep met Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland en moet na de winter verder in de knock-outfase van de Europa League.