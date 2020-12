Sunderland heeft donderdag de 22-jarige Kyril Louis-Dreyfus aangesteld als voorzitter. De Zwitserse Fransman wordt daarmee de jongste preses ooit in het Engelse profvoetbal.

De Engelse voetbalbond moet nog wel instemmen met de overname van de jonge Louis-Dreyfus, die in het nieuwe jaar het belang van grootaandeelhouder Stewart Donald overneemt. Donald heeft 74 procent van de aandelen in handen bij Sunderland.

Zesvoudig kampioen Sunderland is in de afgelopen jaren ver afgegleden in het Engelse profvoetbal. 'The Black Cats' zijn mede door financieel wanbeleid afgezakt naar de League One, het derde niveau van Engeland. In 2017 kwam Sunderland nog uit in de Premier League.

"Ik ben mij bewust van de verantwoordelijkheid die straks op mijn schouders rust gezien de toekomst van de club", aldus Louis-Dreyfus. "Het is een eer om betrokken te zijn bij een club met zoveel historie. Als we allemaal onze rol spelen, ben ik ervan overtuigd dat we Sunderland naar de top van het Engelse voetbal kunnen brengen."

Louis-Dreyfus is de zoon van Robert Louis-Dreyfus, die van 1996 tot zijn dood in 2009 eigenaar was van Olympique Marseille. Het jeugdcomplex van de club uit de Franse Ligue 1 is vernoemd naar de Zwitserse Fransman.