Bas Dost verruilt Eintracht Frankfurt per direct voor Club Brugge, zo bevestigen beide clubs donderdag. De 31-jarige Dost, die nog wel medisch gekeurd moet worden, tekent een verbintenis voor anderhalf jaar bij de Belgische kampioen.

Club Brugge en Eintracht Frankfurt doen verder geen mededelingen over de transfersom die door de Belgische club aan de Duitsers wordt betaald.

Dost streek anderhalf jaar geleden neer bij Eintracht Frankfurt en had in Duitsland nog een contract tot de zomer van 2022. Bij de club uit de Bundesliga scoorde hij in totaal vijftien keer in 43 officiële wedstrijden (alle competities).

Dost is de derde Nederlander in de selectie van Club Brugge. Ruud Vormer is de aanvoerder van de regerend kampioen van België, Noa Lang kwam eerder dit jaar over van Ajax.

Bas Dost was dit seizoen goed voor vier treffers in de Bundesliga. Bas Dost was dit seizoen goed voor vier treffers in de Bundesliga. Foto: Getty Images

Dost kan weer Europees voetbal spelen

Bij Club Brugge, de huidige koploper in de Jupiler Pro League, kan Dost weer Europees voetbal spelen. De Belgische club werd deze maand wel uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, maar is na de winterstop nog actief in de Europa League.

Dost begon zijn loopbaan in 2007 bij FC Emmen en groeide bij Heracles Almelo en sc Heerenveen uit tot doelpuntenmachine in de Eredivisie. In het seizoen 2011/2012 werd hij in Friese dienst zelfs topscorer.

Na vier seizoenen bij VfL Wolfsburg verkaste Dost in 2016 naar Sporting CP, waar hij met 34 goals direct topscorer van de Primeira Liga werd. In de zomer van 2019 tekende de achttienvoudig international voor Eintracht Frankfurt, de huidige nummer negen van de Bundesliga.