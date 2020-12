De clubs in de Jupiler Pro League riskeren een geldboete tot maximaal 10.000 euro als spelers te uitbundig juichen na een doelpunt. Dat meldt de raad van bestuur van de Belgische competitie donderdag.

Het orgaan meldt niet specifiek wat wordt verstaan onder "te uitbundig en niet coronaproof" juichen. Spelers en stafleden die zich er schuldig aan maken, krijgen individueel een geldboete van 750 euro. De opbrengst vloeit rechtstreeks in de kas van Tele-Onthaal, een organisatie die een luisterend oor biedt aan mensen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis.

In België klonk de afgelopen dagen kritiek op het gedrag van voetballers. Premier Alexander De Croo veroordeelde afgelopen zondag in een interview met De zevende dag het juichen van spelers en riep de Belgische voetbalbond op strenger te handhaven.

"Ik begrijp dat er in het voetbal emoties zijn, maar men moet die op een andere manier kunnen kanaliseren", aldus De Croo. "Men vraagt aan ons om een aantal vastgeroeste gewoontes op te geven, zoals elkaar kussen of een hand geven. Ik heb met de voetbalbond gesproken en hen gezegd dat dit niet meer mag."

België is een van de zwaarste getroffen landen in Europa door het coronavirus. Het land kent omgerekend naar het gemiddelde per een miljoen inwoners na San Marino het hoogste sterftecijfer ter wereld (1.631). Na een zware lockdown in november zijn er begin deze maand enkele versoepelingen doorgevoerd. Zo zijn de winkels, scholen en culturele instellingen sinds 1 december weer open.

De Jupiler Pro League heeft net als de Eredivisie in Nederland vanaf de start in augustus een uitzondering gekregen op het verbod op sportcompetities. Spelers worden wekelijks getest en toeschouwers zijn niet welkom in de stadions.