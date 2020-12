Manager Ole Gunnar Solskjaer wil ondanks de opmars van Manchester United niet denken aan de titelrace in de Premier League. De Engelse recordkampioen kan zaterdag op Tweede Kerstdag het gat met koploper Liverpool verkleinen tot twee punten.

"Er is altijd rumoer rond Manchester United", zei Solskjaer donderdag voorafgaand aan het duel met nummer twee Leicester City tegen Engelse media. "Voor ons gaat het erom dat we als team verbeteren en wedstrijd voor wedstrijd kijken. We praten niet over de titelrace."

"Het enige waar we het over hebben en waar we ons op concentreren is het leren omgaan met bepaalde situaties", vervolgde Solskjaer. "We worden op dit moment geprezen, daar moeten we ook weer mee leren omgaan."

Door een ongeslagen reeks van zeven competitiewedstrijden is Manchester United opgeklommen naar de derde plaats in de Premier League. 'The Red Devils' hebben vijf punten minder dan koploper Liverpool, maar hebben nog een wedstrijd tegoed.

Manchester United verloor de afgelopen jaren de aansluiting met topclubs Liverpool en Manchester United. De club, met twintig landstitels recordhouder in Engeland, werd in 2013 onder Sir Alex Ferguson voor het laatst landskampioen.

Onder manager José Mourinho sleepte Manchester United in het seizoen 2016/2017 de laatste prijzen binnen. Toen legde de Engelse grootmacht beslag op de Europa League, de League Cup en Community Shield. In de finale van de Europa League was Manchester United met 0-2 te sterk voor Ajax. Solskjaer is sinds december 2018 trainer in Manchester.