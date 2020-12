Paris Saint-Germain heeft dinsdag na aanhoudende geruchten het ontslag van trainer Thomas Tuchel bevestigd. De Duitser moet na 2,5 jaar het veld ruimen bij de club uit de Ligue 1.

Het is nog niet bekend wie Tuchel opvolgt in Parijs. Mauricio Pochettino, die een jaar geleden ontslagen werd bij Tottenham Hotspur, lijkt de voornaamste kandidaat om het stokje over te nemen. PSG doet daar nog geen mededelingen over.

"Ik wil Thomas en zijn staf bedanken voor alles wat ze de club hebben gegeven", zegt eigenaar Nasser Al Khelaifi op de site van PSG. "Thomas heeft veel energie en passie in zijn werk gestopt en we zullen de mooie momenten die we met elkaar hebben meegemaakt blijven herinneren."

Verschillende Franse en Duitse media maakten vorige week al melding van het congé van Tuchel. Volgens Le Parisien speelt een interview van Tuchel met het Duitse Sport 1 een rol in het ontslag. Daarin zei hij: "In alle eerlijkheid, in de eerste zes maanden vroeg ik me af: ben ik nog wel een coach? Of ben ik een sportpoliticus of sportminister? Wat is mijn rol als coach bij zo'n club?"

Het gewonnen duel met Strasbourg (4-0) bleek de laatste wedstrijd voor trainer Thomas Tuchel. Het gewonnen duel met Strasbourg (4-0) bleek de laatste wedstrijd voor trainer Thomas Tuchel. Foto: ANP

PSG stelde teleur in eerste seizoenshelft

In de eerste seizoenshelft stelde PSG teleur in de Ligue 1. De voorheen zo dominante club ging vorige week ondanks de 4-0-zege op Strasbourg als nummer drie de winterstop in, op één punt van koplopers Olympique Lyon en Lille OSC.

In de Champions League kon Tuchel betere cijfers overleggen met PSG. In een poule met RB Leipzig, Manchester United en Istanbul Basaksehir stelden de Parijzenaars als groepswinnaar overwintering in het miljoenenbal veilig. In de achtste finales is FC Barcelona de tegenstander.

Onder Tuchel werd PSG twee keer landskampioen en legde de club beslag op de Coupe de France, de Coupe de la Ligue en twee keer de Trophée des Champions. Vorig seizoen won de oud-coach van Borussia Dortmund bovendien bijna de Champions League, het grote doel van de steenrijke Al Khelaifi, maar in de finale bleek Bayern München met 0-1 te sterk.

Bekijk de stand en het programma in de Ligue 1