Paris Saint-Germain heeft donderdag volgens meerdere Franse en Duitse media besloten om trainer Thomas Tuchel te ontslaan. De oud-coach van Borussia Dortmund had nog een contract tot medio 2021 bij de topclub uit Parijs.

De 47-jarige Tuchel werkte sinds mei 2018 bij PSG, waar hij de Spanjaard Unai Emery opvolgde. De Duitser werd twee keer kampioen met de Franse topclub en won in eigen land ook onder meer de Coupe de France en de Coupe de la Ligue.

Vorig seizoen slaagde hij er bovendien bijna in om de Champions League te winnen met PSG, het grote doel van de club van de steenrijke eigenaar Nasser Al-Khelaifi. In de finale bleek Bayern München echter te sterk.

Dit seizoen is PSG nog niet zo dominant als voorheen, al is de situatie zeker niet dramatisch. De ploeg van sterspelers Neymar en Kylian Mbappé en Nederlander Mitchel Bakker won woensdagavond nog met 4-0 van Strasbourg staat derde in de Franse Ligue 1, op een punt van Olympische Lyon en Lille OSC.

Bovendien stelde Tuchel overwintering in de Champions League veilig met PSG door eerste te worden in een groep met RB Leipzig, Manchester United en Istanbul Basaksehir. In de achtste finales is FC Barcelona de tegenstander.

Mauricio Pochettino wordt genoemd als mogelijke opvolger van Tuchel. De 48-jarige oud-trainer van onder meer Tottenham Hotspur zit zonder club en liet in het verleden al eens weten dat hij PSG ziet zitten.

Paris Saint-Germain won woensdag nog met 4-0 van Strasbourg. Foto: Pro Shots

