Roy Beerens heeft donderdag een punt achter zijn carrière gezet. De 33-jarige aanvaller heeft zijn aflopende contract bij Vitesse laten ontbinden. Beerens kwam in Arnhem niet voor in de plannen van trainer Thomas Letsch.

"De voetbalwereld heeft me fantastische herinneringen opgeleverd. Het was een prachtige tijd, maar ik kies er nu bewust voor om te stoppen. Ik wil de huidige leiding bij Vitesse bedanken voor de respectvolle manier waarop ze met me zijn omgegaan. De komende tijd ga ik uitzoeken hoe ik de toekomst wil invullen", aldus Beerens op de site van Vitesse.

Beerens begon zijn loopbaan in 2005 bij PSV en debuteerde een jaar later in de Eredivisie. De buitenspeler werd eind 2006 verhuurd aan NEC en brak daarna door bij sc Heerenveen, waarvoor hij vier jaar speelde.

Zijn laatste seizoen in Heerenveen leverde Beerens een uitnodiging voor het Nederlands elftal op. De rechtspoot speelde als invaller mee in twee oefeninterlands. Hij debuteerde tegen Oekraïne (1-1) op 11 augustus 2010 en speelde een jaar later op 15 november ook nog tegen Duitsland (3-0-verlies).

In 2011 maakte Beerens de overstap naar AZ en drie seizoenen later vertrok hij naar het buitenland voor avonturen bij het Duitse Hertha BSC en het Engelse Reading. Sinds januari 2018 stond hij onder contract bij Vitesse. Hij speelde in januari 2019 zijn laatste officiële wedstrijd, al deed de Brabander in de voorbereiding op dit seizoen nog mee in enkele oefenduels.

Beerens won in totaal vijf prijzen. Met PSV pakte hij in 2006 en 2007 de landstitel en met Heerenveen (2009) en AZ (2013) won hij het bekertoernooi. In 2007 was Beerens onderdeel van het Jong Oranje dat in eigen land Europees kampioen werd.