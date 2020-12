Adrie Koster is trots op zijn Willem II na de 1-1 van woensdag tegen Ajax. De trainer vreesde na de vroege tegentreffer voor een afstraffing, maar hield toch knap een resultaat over aan het duel met de koploper van de Eredivisie.

"Dit is waar je stiekem op hoopt. Een gelijkspel tegen Ajax voelt dan als een overwinning", zei Koster na afloop van de wedstrijd tegen FOX Sports. "We weten nu dat er meer in zit en het is een prettig vooruitzicht dat we na de winterstop bijna weer compleet zijn."

Ajax kwam in Tilburg na vier minuten wel al op voorsprong dankzij Antony. Die treffer leek de opmaat tot de vijfde nederlaag op rij voor Willem II en wellicht ook een grote uitslag. "Het zal toch niet, dacht ik. Dat scenario wilden we te allen tijde voorkomen."

"Maar daarna zat de gelijkmaker er wel aan te komen en dachten we misschien zelfs wel dat er meer te halen viel. Aan de andere kant moeten we reëel zijn, zij hebben ook kansen gehad", aldus Koster.

Kwasi Wriedt bezorgde Ajax duur puntenverlies. Kwasi Wriedt bezorgde Ajax duur puntenverlies. Foto: Pro Shots

Wriedt: 'Zagen op beelden dat counters goed kunnen werken'

Kwasi Wriedt werd de plaaggeest voor Ajax door in de tweede helft de 1-1 op het bord te zetten. De spits vindt de uitslag verdiend. "Ik ben heel blij met de 1-1. We wisten dat we kansen hadden om te winnen."

"Afgelopen seizoen wonnen ze ook van Ajax en we zagen op videobeelden dat counters goed kunnen werken tegen Ajax, want ze geven veel druk naar voren", aldus de 26-jarige Wriedt tegen FOX Sports. "Maar ze spelen wel Champions League, dus we moesten wachten op onze momenten."

Voor Wriedt was het zijn tweede treffer van het seizoen. De geboren Duitser voelt zich steeds beter worden bij Willem II. "Ik ben nu een paar weken fit en ben nog niet 100 procent. Ik hoop dit in het volgende jaar door te trekken, want we hebben punten nodig."

Bekijk het programma en de stand van de Eredivisie