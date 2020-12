Bryan Linssen is opgelucht na zijn hattrick voor Feyenoord tegen sc Heerenveen. Met zijn drie treffers in de jaarafsluiter van de Rotterdammers maakte de dertigjarige aanvaller een einde aan een doelpuntendroogte van ruim twee maanden.

"Dit is een enorme opluchting", bekende Linssen na afloop voor de camera van FOX Sports. Voor het duel met Heerenveen maakte de Limburger op 4 oktober zijn eerste en tot dan toe enige doelpunt in dienst van Feyenoord. Toen was Willem II de tegenstander.

"Ik had deze doelpunten zeker nodig, daar hoef je niet omheen te draaien", vervolgde Linssen, die afgelopen zomer transfervrij overstapte van Vitesse naar Feyenoord. "Het gaat toch in je hoofd zitten als je niet scoort. Ik ben ook maar een mens. Natuurlijk ga je erover nadenken en allemaal dingen zoeken."

"Van die kritiek word ik wel moe, ik kan er niet zo veel mee. Het enige wat ik kan doen, is wat ik vandaag deed. Alleen gaat dit niet vanzelf. Het is wel lekker om zo aan de kerstvakantie te beginnen."

Tegen sc Heerenveen stond Linssen in de spits vanwege een blessure van Nicolai Jørgensen. De Deen zat op de tribune met liesklachten. Linssen is normaal gesproken linksbuiten in de ploeg van trainer Dick Advocaat.

Trainer Dick Advocaat is blij voor Bryan Linssen. Trainer Dick Advocaat is blij voor Bryan Linssen. Foto: Pro Shots

Advocaat: 'Dit is geweldig voor Linssen'

Advocaat was voornamelijk blij voor Linssen. "Hij heeft zich vijf maanden een slag in de rondte gewerkt en vandaag krijgt hij zijn beloning. Hij zit er helemaal doorheen", zei de Hagenaar tegen FOX Sports.

De 73-jarige Advocaat maakte zich geen zorgen over de doelpuntendroogte van Linssen. "Hij heeft het bij een andere club ook een keer gehad dat hij maar één doelpunt maakte. Hij kreeg vandaag genoeg kansen en schoot ze er goed in. Vooral voor hem is het geweldig."

De overwinning op Heerenveen betekent dat Feyenoord achter Ajax en PSV als nummer drie van de Eredivisie de winterstop ingaat. Op 10 januari is Sparta Rotterdam de eerstvolgende tegenstander.