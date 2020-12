Feyenoord heeft het kalenderjaar 2020 goed afgesloten. De Rotterdammers waren woensdag in eigen huis dankzij een hattrick van Bryan Linssen met 3-0 te sterk voor sc Heerenveen en klimmen naar de derde plaats in de Eredivisie.

Een sterk spelend Feyenoord had voor de rust al de nodige kansen gecreëerd om de score te openen, maar onder meer de paal en de lat stonden een treffer van de thuisploeg in de weg.

Na rust lukte het Feyenoord wel om te scoren en Linssen was de grote man. De aanvaller kopte eerst een afgemeten voorzet binnen, schoot niet veel later raak na een goede actie van Steven Berghuis en kopte in de blessuretijd ook de 3-0 tegen de touwen. Het is voor Linssen zijn eerste hattrick bij Feyenoord.

Door de overwinning op Heerenveen is Feyenoord nu de nummer drie van de Eredivisie. De Rotterdammers hebben net als Vitesse 29 punten, maar beschikken over een beter doelsaldo. De achterstand op koploper Ajax is vijf punten.

Voor Feyenoord en Heerenveen breekt nu de winterstop aan. Op 10 januari gaat de Eredivisie voor de ploeg van trainer Dick Advocaat verder met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Heerenveen speelt die dag thuis tegen Fortuna Sittard.

Bryan Linssen was de grote man bij Feyenoord. Bryan Linssen was de grote man bij Feyenoord. Foto: Pro Shots

Feyenoord heer en meester in eigen huis

Feyenoord moest het doen zonder Nicolai Jørgensen (geblesseerd), maar maakte een goede indruk in De Kuip. Berghuis was na drie minuten al het eindstation van een mooie aanval, maar zijn schot werd gekeerd door Heerenveen-doelman Erwin Mulder.

Halverwege de eerste helft had Luciano Narsingh de 1-0 op zijn schoen. De aanvaller gleed een voorzet van Mark Diemers echter op de buitenkant van de paal. Nog voor rust zag Narsingh hoe het aluminium opnieuw een doelpunt voorkwam. Hij dribbelde langs twee verdedigers en schoot op de onderkant van de lat.

Heerenveen zette daar weinig tegenover, al had Henk Veerman vlak voor rust nog toe kunnen slaan. De spits kon op het doel af na een mispeer van Eric Botteghin, maar het puntertje van Veerman mislukte volledig en ging ruim naast.

Feyenoord boekte de achtste zege van het seizoen. Feyenoord boekte de achtste zege van het seizoen. Foto: Pro Shots

Linssen slaat na rust drie keer toe

Ook na de pauze was Feyenoord de betere ploeg en kon Heerenveen geen indruk maken, maar nu werd het krachtsverschil wel uitgedrukt in de score. Tyrell Malacia stoomde op aan de linkerkant en vond Linssen met een afgemeten voorzet. De kleine aanvaller kopte beheerst raak.

Het was voor Linssen zijn eerste doelpunt in De Kuip sinds zijn overgang afgelopen zomer. De dertigjarige rechtspoot verdubbelde die productie tien minuten later. Berghuis brak door aan de rechterkant en legde de bal klaar voor Linssen, die simpel de 2-0 op het bord kon zetten.

Deze 2-0 viel in de 58e minuut, maar het duel was wel al beslist. De bezoekers wekten namelijk op geen enkele manier de indruk dat er nog wat te halen viel en kregen ook geen kansen meer. Ook Feyenoord liet weinig meer zien. Het slotakkoord was voor Linssen, die in de slotminuut zijn derde van de avond maakte met een rake kopbal.

