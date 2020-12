Heracles Almelo heeft woensdag met een 0-1-zege een einde gemaakt aan een serie van vier Eredivisie-zeges op rij van FC Groningen. Mike van Duinen hielp PEC Zwolle aan een 0-2-zege tegen zijn oude ploeg ADO Den Haag.

Groningen speelde thuis een matige wedstrijd tegen Heracles. De grootste kans in de eerste helft was voor Ahmed El Messaoudi, maar hij schoot na goed terugleggen van Jorgen Strand Larsen op Heracles-doelman Janis Blaswich.

Een ander opmerkelijk moment kwam van arbiter Allard Lindhout, die al na 44 minuten en 52 seconden voor de rust floot.

Ook in de tweede helft waren de hoogtepunten schaars. In de 78e minuut viel de winnende treffer van Adrián Szöke. De Hongaar rondde een passje van Ismail Azzaoui op randje buitenspel met een fraai stiftje af.

Door de nederlaag wordt Groningen op de ranglijst gepasseerd door AZ. De ploeg van Danny Buijs begint als nummer zes van de Eredivisie aan 2021. Heracles is de nummer twaalf.

Van Duinen kopt de 0-1 binnen voor PEC tegen ADO. Van Duinen kopt de 0-1 binnen voor PEC tegen ADO. Foto: Pro Shots

Van Duinen juicht niet in Den Haag

ADO Den Haag zit nog dieper in de problemen na de thuisnederlaag tegen PEC Zwolle. Het is al de tiende wedstrijd op rij in de competitie zonder zege voor de Hagenaars.

Van Duinen kopte vroeg in de tweede helft de openingstreffer binnen. Hij wilde niet juichen tegen de club waar hij jarenlang speelde. Met nog vijf minuten te spelen counterde PEC naar 0-2. Clint Leemans was trefzeker met een schuiver van ruim 20 meter.

PEC boekte pas zijn derde zege van het seizoen. Met zestien punten uit veertien duels gaat de ploeg van John Stegeman als middenmoter de winterstop in.

Bij ADO zal alles er in 2021 op gericht zijn om het vege lijf te redden. De Hagenaars sprokkelden het afgelopen half jaar slechts zeven punten en houden alleen FC Emmen onder zich op de ranglijst. De onderste twee ploegen degraderen dit seizoen rechtstreeks.

