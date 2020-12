Dusan Tadic en Erik ten Hag balen stevig van het puntenverlies van Ajax tegen Willem II. De Amsterdammers maakten woensdag geen goede indruk en kwamen in Tilburg niet verder dan 1-1. Volgens de aanvoerder en de trainer waren de bezoekers niet scherp genoeg.

Volgens Tadic was Ajax in Tilburg te gemakzuchtig. "We proberen scherp te zijn, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Of ik me zorgen maak? Ja, want we moeten kritisch zijn. We moeten beter spelen dan wat we nu hebben laten zien", zei de Serviër tegen FOX Sports.

Ajax kwam via Antony nog wel op voorsprong, maar speelde vervolgens in een veel te laag tempo. Na rust maakte Kwasi Wriedt gelijk. In de slotfase kregen de Amsterdammers nog kansen op de 1-2, maar de goal viel niet. Ajax gaat wel als koploper de winterstop in.

"We begonnen goed aan de wedstrijd en hadden ze op het hakblok. Dan moeten we doorbijten en dat deden we niet. We hielden ze in leven en brachten de tegenstander zelf terug in de wedstrijd", zei een teleurgestelde Ten Hag tegen FOX Sports.

"Het was te onzorgvuldig en dat had ook vooral met de omschakeling te maken. Je moet Willen II op eigen helft houden. Als je daar niet alert bent, dan komen ze er gevaarlijk uit. We waren voor rust al twee keer gewaarschuwd."

Ajax maakte geen energieke indruk en leek door de vele wedstrijden in de afgelopen weken te snakken naar de winterstop. "Dat heeft er ook mee te maken, maar daar mag je niet aan toegeven", aldus Ten Hag. "We hebben een zwaar programma gehad, maar we hadden de wedstrijd hier in de hand. Je moet de 0-2 maken, dan is het beslist."

Ajax leed voor de derde keer dit seizoen puntenverlies. Foto: Pro Shots

