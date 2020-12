Ajax heeft woensdag duur puntenverlies geleden in de Eredivisie en gaat met een slecht gevoel de winterstop in. De zwak spelende Amsterdammers sloten het kalenderjaar 2020 af met een gelijkspel bij Willem II: 1-1.

Ajax kende in Tilburg een flitsende start en kwam op voorsprong via Antony, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag liet verder weinig zien en maakte voor rust geen aanspraak op meer doelpunten. Willem II groeide in het duel en kreeg in de eerste helft al enkele kansen op de gelijkmaker. Na rust kwam de ploeg van Adrie Koster wel langszij via Kwasi Wriedt.

Na de 1-1 ging Ajax op jacht naar de winnende treffer en kwamen er ook nog enkele kansen, maar Willem II hield knap stand. Het is voor Ajax het eerste gelijkspel van het seizoen en de derde keer dat er niet wordt gewonnen. De Amsterdammers zijn wel winterkampioen, maar de voorsprong op PSV is nu slechts één punt.

Voor Ajax gaat de Eredivisie op 10 januari verder met een thuiswedstrijd tegen PSV. De confrontatie tussen de nummers één en twee van de ranglijst wordt het eerste duel van dit seizoen tussen twee clubs van de traditionele top drie. Willem II speelt op dezelfde dag in Venlo tegen VVV.

Antony maakte zijn zesde doelpunt van het seizoen. Foto: ANP

Ajax slaat snel toe

Ajax kende een voortvarende start in Tilburg. Klaas-Jan Huntelaar speelde Antony aan op de rechterflank en de Braziliaan schoot in de vierde minuut de bal met links in de hoek, al zag Willem II-doelman Robbin Ruiter er niet goed uit.

Het leek de opmaat voor een monsterscore, maar niets bleek minder waar. Ajax had wel veel balbezit, maar creëerde nauwelijks kansen en speelde in een veel te laag tempo. Huntelaar was met een kopbal (net over) nog wel dicht bij de 0-2.

Willem II kwam steeds beter in de wedstrijd en zette in de eerste helft Ajax-doelman André Onana meermaals aan het werk. De international van Kameroen moest ingrijpen op kansrijke inzetten van Ché Nunnely en Wriedt.

Kwasi Wriedt deed Ajax pijn in Tilburg. Kwasi Wriedt deed Ajax pijn in Tilburg. Foto: Pro Shots

Willem II straft matig spel Ajax af

Het spelbeeld vlak na rust veranderde niet. Ajax deed weinig spannends aan de bal, maar ditmaal wist Willem II wel toe te slaan bij een van de kansen die het kreeg. Wriedt draaide weg bij Perr Schuurs en vond de verre hoek met een hard schot: 1-1.

Ajax kon aan de bak en schakelde een tandje bij. Dusan Tadic was na ruim een uur spelen dicht bij de 1-2, maar de captain van de Amsterdammers knalde de bal op de buitenkant van de paal. Antony ontsnapte vervolgens aan rood na een trappende beweging in de richting van Wriedt en Onana keerde nog een inzet van Nunnely.

In de slotfase moest Willem II verder terug en ging Ajax vol op jacht naar de 1-2. Antony, Tadic, Quincy Promes en Huntelaar waren dreigend. Een schot van Daley Blind (rakelings naast) was bijna succesvol en ook een klutssituatie in de blessuretijd leverde de bezoekers geen treffer op.

